Мер Львова закликав громаду міста до єдності, пильності та згуртованості

"Я вкотре хочу донести свою позицію щодо загального страйку в місті...місто (Львів - ред.), яке виконує таку важливу функцію для Майдану, не має права зупинитись", - сказав Садовий.

Він також закликав міліцію знайти осіб, які скоїли напад на котельню, яка обігріває будинки на вулиці Винниченка у Львові. В наслідок нападу, кательня припинила свою работу на годину.

Він також дав доручення посилити охорону об'єктів життезабезпечення міста.

Окрім того, Садовий закликав жителів Львова повідомляти про підозрілі і неординарні ситуації на "гарячу лінію" 297-59-11.