У Харкові активісти Євромайдану провели ходу по центральній частині міста

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь близько 300 осіб.

Люди розпочали ходу від квиткових кас стадіону «Металіст» на вулиці Плеханівській і планують дійти до пам’ятника Т.Шевченкові на вулиці Сумській.

Учасники ходи тримають національні прапори, червоно-чорні і чорні стяги, а також скандують: «Банду геть!», «Харків, вставай!», «Схід і Захід разом», «Революція», «Слава Україні – Героям Слава!».

Колону учасників ходи з обох боків охороняють працівники міліції. Рух автотранспорту за маршрутом ходи не перекритий – люди ідуть тротуаром.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, під час всеукраїнського зльоту керівників первинних організацій Партії регіонів, який проходив в харківському Палаці спорту, оголошено про створення всеукраїнського громадянського союзу «Український фронт».