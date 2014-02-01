Форум Євромайданів назвав завдання перехідного уряду

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Технічний уряд має забезпечити правопорядок в країні та підписати нарешті угоду з Євросоюзом. Серед критеріїв до членів уряду є такі: високі моральні та репутаційні якості, правдивість поданої інформації про себе, згода на особливий режим контролю та проходження поліграфу, відсутність корупційних правопорушень, незалежність від олігархічних груп та злочинних угрупувань, невходження до органів виконавчої влади в період правління режиму Януковича», – перелічив делегат з Харкова Дмитро Пилипчук.

Читайте такожЄвромайдан доповнив порядок денний Мюнхенської конференції з безпекиУчасники форуму також вирішили створити координаційний центр Майданів, а після завершення протистоянь, створювати громадські суди та поширювати петиції як спосіб внесення законопроектів.

На форумі учасники ухвалили декілька документів з пропозицією про розформування спецпідрозділу «Беркут», створення бази злочинів проти протестувальників, а також засудження окремих заяв російських політиків.

Водночас екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який на Форум Євромайданів був делегований від Ради Майдану, підкреслив, що наразі головним завданням є не ухвалення резолюцій та обговорення дій після завершення протистоянь, а негайне «перетягування» провладних депутатів на бік опозиції. Також він закликав активізувати дії Євромайданів на місцях. Саме це, за його словами, може переломити ситуацію в парламенті.

Наступний – другий плановий форум Євромайданів відбудеться 9 лютого в Одесі.