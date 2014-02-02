В Івано-Франківській області з обмороженням за добу госпіталізовано 10 осіб.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій, випадки травмування людей внаслідок обмороження сталися у Косівському, Калуському, Снятинському, Коломийському, Рогатинському районах та Яремча.

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