США та ЄС планують посилити сприяння розв`язанню кризи в Україні – Нуланд

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила сьогодні на зустрічі з донькою екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією та заступником голови партії ”Батьківщина” Григорієм Немирею. Зустріч відбулась в рамках їхньої участі у Мюнхенській безпековій конференції.

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Нуланд повідомила про заходи, які застосовуються і плануються до застосування США разом з ЄС в тісному контакті з представниками опозиції, громадянського суспільства та конструктивно налаштованих представників української влади для знаходження політичних механізмів, спрямованих на припинення ескалації насильства та змістовного політичного діалогу, що має у мирний спосіб вирішити конфлікт в Україні.

Вона підкреслила, що уряд США в тісній координації з ЄС планує інтенсифікувати свої зусилля зі сприяння мирному розв`язанню кризи.

Крім того, Нуланд повідомила, що має намір наступного тижня знову відвідати Україну.

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Своєю чергою Григорій Немиря поінформував заступника Нуланд про тиск, що зростає, з боку української влади на партію ”Батьківщина” та опозиційних активістів в Україні.

Під час зустрічі сторони також обговорили пропозицію щодо утворення міжнародної комісії з розслідування фактів насильства та порушення прав людини в Україні.

Крім того, Нуланд попросила передати слова підтримки Юлії Тимошенко.