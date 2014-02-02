Міліціонери намагаються вручити Булатову постанову про арешт – депутат від «Свободи»

Про це заявив народний депутат, заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк, який разом із Андрієм Іллєнком та представниками іноземних держав перебувають у лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі партії

Читайте такожПрокурор Києва просить не політизувати розслідування справи Булатова «Такі ганебні дії відбуваються після того, як Кожара учора у Мюнхені заявив, що влада не перешкоджатиме лікуванню Дмитра Булатова за кордоном. Ось такі дії – справжня суть режиму. Право від Януковича дуже нагадує сталінську конституцію, адже там декларувалися широкі права для громадян, але водночас здійснювалися масові репресії. На зовні режим Януковича намагається показати, що діє нібито на підставі закону, а насправді веде репресії, які скоро наблизяться до сталінських. Дії, які відбуваються у «Борисі» – це брутальне порушення Конституції та процесуальних процедур, адже у вихідний день заборонено проводити слідчі дії. Ба більше, з людиною яка є непритомною та перебуває у важкому стані», – зазначив Сиротюк.

Зараз біля дверей у лікарні перебувають представники іноземних держава, Сиротюк та Іллєнко.

Читайте такожПотерпілий Дмитро Булатов прийняв рішення стримувати слідство - міліціяЯк повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

Міліція розглядає дві версії - викрадення Булатова для отримання грошових коштів та інсценування викрадення з метою вчинення провокацій, які б викликали в суспільстві негативне сприйняття.

За інформацією МВС, «громадянин Булатов фігурує у двох кримінальних провадженнях: як потерпілий – за фактом його викрадення (ст. 146 Кримінального кодексу України), а також як підозрюваний – у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 Кримінального кодексу України)».

Також у МВС зазначили, що 24 січня громадянин Булатов був оголошений у розшук як підозрюваний. Суд виніс рішення про його затримання та доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Після того, як Дмитро Булатов знайшовся, слідчий, враховуючи стан здоров’я потерпілого, звернувся до суду із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу: із тримання під вартою на домашній арешт», - говориться у повідомленні МВС.