Минулої ночі в Києві знову було спалено кілька автомобілів
16:24, 02 лютого 2014Політика
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Минулої ночі в Києві знову було спалено кілька автомобілів.
За ніч у Києві спалили 6 автомобілів / Фото : mefimus
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, від вогню постраждало 6 приватних автівок у Дарницькому, Дніпровському та Оболонському районах.
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Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу в столиці вогнем було знищено 7 легковиків, а також невідомими у центрі Києва спалено авто представниці уряду Канади в Україні.
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