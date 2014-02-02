На Грушевського наводять порядок: прибирають з дороги згорілі шини та лід

На вулиці Грушевського у Києві мітингувальники займаються генеральним прибиранням проїжджої частини та тротуару від криги та згорілої гуми.

Як передає кореспондент УНІАН, десятки людей, в тому числі з дітьми, замітають бруківку та здовбують лід з дороги.

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Біля Українського дому та на Європейській площі майданівці організували паркування для автомобілів тих, хто їздив до Межигір’я, аби убезпечити автомашини від підпалів.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів у Києві невідомі спалили майже 30 автівок у різних районах Києва.