У Генпрокуратурі запевнили, що сьогодні Булатов на літак встигне

Жодних перешкод для виїзду одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова за кордон немає, оскільки суд надав відповідний дозвіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила заступник генерального прокурора України Лілія Фролова.

«За клопотанням прокуратури Шевченківський суд надав дозвіл на виїзд Булатова за кордон», - зокрема сказала Фролова.

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«Сьогодні немає ніяких перешкод для того, щоб він виїхав за кордон, враховуючи звернення його, звернення родини, звернення народних депутатів України, а також іноземних інституцій», - додала заступник генпрокурора.

За словами Фролової, «зараз проходить підготовча процедура, і я думаю, що сьогодні на літак (Булатов – УНІАН) встигне».

Водночас Фролова зазначила, що сьогодні слідчий проводив із Булатовим допит у справі, в якій той є потерпілим.