Київський композитор присвятив два твори пам'яті Сергія Нігояна

Відомий київський композитор Валентин Сильвестров присвятив два музичні твори пам'яті загиблого активіста Сергія Нігояна, повідомляє Еспресо.TV з посиланям на прес-службу видавництва "Дух і літера"

Твори отримали назву "...І вам слава, сині гори" та "Со святими упокой...". Музику написано на вірші Тараса Шевченка, які Нігоян читав на Майдані Незалежності.

Слід зазначити, що в одному з останніх інтерв'ю Сильвестров говорив про загострене моральне почуття молоді.

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"Страшно подумати, що ювілей Шевченка цього року будуть відзначати ті, хто опосередковано чи прямо пов’язаний із загибеллю Сергія Нігояна. Адже справжній сенс того, про що писав Шевченко, відображений у житті таких як Сергій, а також у тих творах, які присвятив йому композитор", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на честь іншого загиблого активіста Юрія Вербицького буде названо одну з гірських вершин Кавказу.