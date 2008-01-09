Пинзеник не знає, де його ощадні книжки і скільки там грошей

Уряд не має наміру обмежувати терміни перереєстрації вкладників Ощадного банку колишнього СРСР для проведення компенсаційних виплат за знецінені вклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Терміни перереєстрації не обмежені. Ми не хочемо, щоб обмеження термінів призвело до виникнення черг. Перереєстрація триватиме доти, доки люди не одержать по 1 тис. грн. як компенсацію першої частини (вкладу)», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Міністр повідомив, що вчора, 8 січня, перереєстрацію в Ощадбанку України пройшли 155 тисяч громадян.

В.ПИНЗЕНИК уточнив, що Мінфін підготував проект відповідного рішення уряду про механізм перерахування коштів держбюджету на рахунок Ощадбанку для здійснення компенсаційних виплат. За його словами, ще за 2-3 тижні уряд врегулює своїми рішеннями можливість використання компенсаційних коштів для оплати товарів тривалого користування.

Міністр фінансів також повідомив, що теж мав заощадження в Ощадбанку колишнього СРСР, але не має наміру проходити перереєстрацію для отримання компенсації за знецінений вклад.

«Я уявлення не маю, де мої ощадні книжки, і не знаю, скільки там було грошей», - пояснив В.ПИНЗЕНИК.