У ВР не змогли домовитися про порядок денний на пленарному тижні

На Погоджувальній раді парламенту не досягнуто жодних домовленостей щодо роботи Верховної Ради на поточному тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Погоджувальної ради весь час виникали суперечки щодо порядку денного ВР на цьому пленарному тижні. Зокрема, опозиція пропонувала розглянути питання щодо повернення до Конституції 2004 року, внести зміни до закону про амністію, скасувавши всі умови, які висуваються для звільнення затриманих активістів.

В той же час фракція Партія регіонів та КПУ пропонували розгляд питань, які не стосувалися нинішньої ситуації в державі.

Наприкінці Погоджувальної ради винила суперечка між головою ВР Володимиром Рибаком та лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.

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Рибак почав звинувачувати опозицію, що вона не виконує домовленостей, і що ухвалений закон про амністію був узгоджений всіма лідерами фракцій.

У відповідь Яценюк зазначив, що це не правда, і, звертаючись до Рибака, сказав: “Ваша доля зараз не є визначальною, а зараз мова йде про долю країни і 45 мільйонів людей. А пояснення про те, як у Вас справи, мало кому цікаві”.

Рибак погодився з цим твердженням і при цьому закрив Погоджувальну раду, покликавши лідерів фракцій до себе на розмову і зазначивши, що сесія та засідання парламенту завтра розпочнеться о 10-й годині.