ЗМІ: "Регіонали" Львівщини проігнорували організований Добкіним "зліт" у Харкові

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланям на прес-секретаря Петра Писарчука Уляну Копцюх. Також вона сказала, що їй не відомо про те, щоб участь у харківській зустрічі брали інші, рядові члени Партії регіонів Львівщини.

Тим часом з власних джерел виданню стало відомо, що запрошення до Харкова на 1 лютого Петро Писарчук отримав, однак проігнорував його і не поширював серед членів обласного осередку.

Читайте такожКернес кричав журналістам Ганьба і вимагав прорвати інформблокадуСвоєю чергою колишній голова фракції Партії регіонів у Львівській обласній раді (до того, як фракція саморозпустилася) Ігор Грещук також запевнив, що участі в харківському зібранні не брав. «Я там не був. І не чув, щоб хтось від Львівщини був», - зазначив він.

Нагадаємо, що на «злеті» членів Партії регіонів у Харкові, організованому головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним і мером Харкова Геннадієм Кернесом, утворили об’єднання «Український фронт», яке виступає проти Євромайдану.

Читайте також«Український фронт» Партії регіонів хоче брати участь у переговорах опозиції і влади Серед представників Західної України там були присутні, зокрема, члени Партії регіонів з Тернопільської області і дружина голови Тернопільської ОДА. Водночас, організатори наголошували, що на зустрічі були присутні представники всіх регіонів України.