Баррозу заявив, що ЄС не змагатиметься "на аукціоні" за підпис України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив на спільній прес-конференції з грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі, додавши також, що завдяки Угоді про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільно торгівлі Україна отримає доступ до найбільшого у світі ринку.

Читайте такожЄвросоюз може допомогти, але не вирішити кризу в Україні - Туск "Наша найбільша пропозиція Україні - це, власне, Угода про асоціацію. Ми надаємо Україні доступ до найбільшого ринку на світі. Це дуже щедра пропозиція. Причому тут є несиметрія. Ми надаємо українцям необмежений доступ до нашого ринку, в той час як ми матимемо поетапний доступ протягом 15 років», - сказав Баррозу.

"Але підхід, що ми маємо щось платити за підписання Угоди про асоціацію... Це неправильно. Члени ЄС чітко заявили, що вони не збираються брати участь у змаганні на аукціоні - хто більше заплатить за підпис України», - додав президент Єврокомісії.