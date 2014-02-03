Кубів назвав затриманих зі зброєю активістів "тітушками" МВС

Про це сьогодні у прес-центрі Штабу національного спротиву заявив комендант Будинку профспілок, народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів.

«Якщо вони самі спровокували, прислали «тітушок» сюди і самі дали своєму тітушкові зброю, - то це для них властиво», - зазначив Кубів.

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«Сотні людей контролюють ситуацію на Майдані», - пояснив комендант.

Як повідомлялося, сьогодні в МВС заявили, що міліція затримала двох активістів з Майдану зі зброєю - саморобним вогнепальним пристроєм та пістолетом.

"У чоловіків вилучили саморобний вогнепальний пристрій та пістолет із травматичними набоями. За словами затриманих, зброю вони отримали на Майдані Незалежності", - йдеться у повідомленні прес-служба МВС.