Кубів назвав затриманих зі зброєю активістів "тітушками" МВС
Повідомлення Міністерства внутрішніх справ про те, що на Майдані якісь особи могли отримати зброю, є «фальш і провокація проти українців»
Про це сьогодні у прес-центрі Штабу національного спротиву заявив комендант Будинку профспілок, народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів.
«Якщо вони самі спровокували, прислали «тітушок» сюди і самі дали своєму тітушкові зброю, - то це для них властиво», - зазначив Кубів.
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«Сотні людей контролюють ситуацію на Майдані», - пояснив комендант.
Як повідомлялося, сьогодні в МВС заявили, що міліція затримала двох активістів з Майдану зі зброєю - саморобним вогнепальним пристроєм та пістолетом.
"У чоловіків вилучили саморобний вогнепальний пристрій та пістолет із травматичними набоями. За словами затриманих, зброю вони отримали на Майдані Незалежності", - йдеться у повідомленні прес-служба МВС.