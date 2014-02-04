Вимоги закону про амністію можуть бути реалізовані без політиків - "афганці"

Сьогодні до переговорів приєднаються і представники Генпрокуратури України. Про це повідомив представник «афганців» на Майдані Олег Михнюк.

Читайте такожПарубій заперечує частину інформації про переговори силовиків Майдану з МВС і СБУЗа його словами, вже звільнено 112 затриманих активістів, а 7 лютого, згідно з досягнутими домовленостями, будуть звільнені ще 116 затриманих учасників протесту. Після цього афганці і «Правий сектор» розблокують КМДА та вул. Грушевського та закличуть обласні штаби Евромайданов звільнити захоплені адміністративні будівлі. Під час переговорів сторони також домовилися дотримуватися перемир'я.

«Політики і політичні сили, які вели переговори, не займаються долею тих людей, які перебувають в ув'язненні. Люди, які знаходяться на барикадах, довірили нам вести ці переговори. У зв'язку з цим було зроблено заяву Турчинова, яке обурило людей, і він не має права робити таких заяв», - зазначив Михнюк.

По суті, після домовленостей радикальної частини «майдану» із силовиками відпадає необхідність у зміні або прийняття нового закону про амністію, на чому наполягають лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк і глава Удару Віталій Кличко.

У той же час, ініціативу «Правого сектора» і «афганців» можуть підтримати і ВО «Свобода». Не варто забувати, що 28 січня «свободівці» розблокували будівлю Львівської облдержадміністрації.

Можна нагадати, що найактивнішу участь «свободівська» сотня «Самооборони Майдану» приймала 29 січня і в силовому звільнення будівлі Міністерства від активістів «Спільної справи», що було потрібно для досягнення домовленостей з владою щодо закону про амністію та звільнення затриманих активістів.