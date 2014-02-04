Командувач ВВ підозрює опозицію у спробах підкупу солдатів за "перехід на сторону народу"

Про це йдеться у повідомлені прес-служби ВВ.

За словами Командувача внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенанта Станіслав Шуляка, з боку опозиції не припиняються погрози на адресу керівного складу внутрішніх військ, в інтернет-виданнях публікуються особисті дані військовослужбовців, їх домашні адреси та телефони.

Він також підкреслив, що спроби "екстремістів" впливати на військовослужбовців через «Солдатських матерів», які "на камери ллють гіркі сльози, але водночас благословляють підлітків, які жбурляють бруківкою", закінчились невдачею.

"Не досягнувши мети, опозиція навіть вдається до спроб впливу на військовослужбовців через підкуп. За наявними даними, готуються провокаційні пропозиції щодо казкових благ кожному, "хто перейде на сторону так званих революціонерів" і вступить до незаконних збройних формувань. Агітатори отримують завдання обіцяти премії в розмірі 10-20 річних окладів за зраду присязі. Кожен з вас може зіткнутись з подібною пропозицією". - йдеться у повідомлені.

Шуляк висловив сподівання, що солдати зможуть відрізнити істину від обману.

"Україна вже побачила, хто спроможний вберегти державу від великої крові. Вірю, що ваша відданість Військовій присязі знайде свою оцінку. Чи варто розмінювати довіру і шану українського народу на міфічні тридцять срібників?", - завершим звернення генерал-лейтенант Станіслав Шуляк.