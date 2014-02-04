У Луганську міліція шукала вибухівку серед листівок опозиції

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі у зв'язках з громадськістю УМВС України в Луганській області.

У ході проведення огляду автомобіля луганських активістів партії «УДАР» фахівцями вибухо-технічної служби вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено.

Згідно з інформацією, наданою правоохоронцями, вчора о 19:25 до Ленінського районного відділу міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що біля поштового відділення «Нової пошти», розташованого за адресою вул. Оборонна, 109-б, стоїть автомобіль «Фольксваген Транспортер», який нібито замінований. Міліція перекрила рух транспорту по вул. 2-й Оборонний проїзд, евакуація жителів не проводилася. Перевірка показала, що виклик був неправдивим.

Даний факт занесено до ЄРДР і кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї, бойових запасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років).

За даним фактом проводиться досудове розслідування.

За словами прес-секретаря партії «УДАР» у Луганській області Євгена Кобана, учора увечері після декількох годин безрезультатного очікування судового рішення, правоохоронці оглянули автомобіль у присутності представників ЗМІ.

«Ми відкрили багажник автомобіля, показали листівки, які забрали з пошти. Потім ми роздали їх пожежникам, міліції, даїшникам, щоб вони переконалися, що це не бомба», - розповів Кобан.

Він пов'язує цю подію з політичною діяльністю партії.

«Керівник Луганського відділення партії «УДАР» Віталій Серпокрилов ініціює створення Народної ради Луганської області. Також недавно на народному віче він подарував губернаторові символи Майдану – покришку, пляшку і камінь. Ми розцінюємо вчорашнє затримання, як якийсь знак», - прокоментував ситуацію Кобан.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в Луганську правоохоронці затримали машину активістів «УДАРу» через анонімний дзвінок, що повідомив про замінування автомобіля. За словами Кобана, близько 17.00 в Луганську активісти забирали посилку з агітаційними листівками на підтримку Євромайдану на «Новій пошті», розташованій за адресою вулиця Оборонна, 109. Через якийсь час машину затримали співробітники ДАІ і невідомі особи в штатському, які мали намір без документів провести обшук автомобіля.

Активісти відмовили в обшуку і викликали співробітників з юридичного департаменту партії. Незабаром приїхала міліція, яка повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про те, що в автомобілі міститься вибухівка.