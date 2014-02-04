Кличко вирушив на зустріч з Януковичем

Про це повідомляє прес-служба УДАРу.

Кличко поїхав на Банкову одразу по завершенню консультацій лідерів фракцій та керівництва парламенту.

Читайте такожРада не може нічого розглядати, поки не повернуть Конституцію 2004 року - опозиція

Перед консультаціями у Верховній Раді, Кличко повідомив журналістам, що вимагатиме зустрічі з Президентом, в разі якщо в парламенті не вдасться домовитися про ухвалення Акту про повернення до Конституції 2004 року. «Якщо ми не зможемо зараз знайти спільну позицію тут в парламенті, то я вимагатиму зустрічі і обговорення цього питання з людиною, яка безпосередньо ухвалює рішення і має всю повноту влади - з Януковичем», - наголосив лідер УДАРу.