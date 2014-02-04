Кличко вирушив на зустріч з Януковичем
14:54, 04 лютого 2014Політика
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Лідер УДАРу Віталій Кличко поїхав добиватися зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем для вирішення питання щодо повернення до Конституції України 2004 року
Кличко вирушив на Банкову
Про це повідомляє прес-служба УДАРу.
Кличко поїхав на Банкову одразу по завершенню консультацій лідерів фракцій та керівництва парламенту.
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Перед консультаціями у Верховній Раді, Кличко повідомив журналістам, що вимагатиме зустрічі з Президентом, в разі якщо в парламенті не вдасться домовитися про ухвалення Акту про повернення до Конституції 2004 року. «Якщо ми не зможемо зараз знайти спільну позицію тут в парламенті, то я вимагатиму зустрічі і обговорення цього питання з людиною, яка безпосередньо ухвалює рішення і має всю повноту влади - з Януковичем», - наголосив лідер УДАРу.
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