У ПР закликали парламент звернути увагу на економіку України

Про це заявив народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції ПР Анатолій Кінах, виступаючи з трибуни у Верховній Раді у вівторок, 4 лютого.

За його словами, зараз масштаби суспільно-політичного протистояння, соціально-економічних проблем такі, що вони не мають аналогів практично за всі попередні 23 роки незалежності України. Тому дуже важливо, щоб депутатський діалог завершився конкретними результатами, базуються на фундаментальних принципах, які повинні об'єднувати.

Читайте такожКличко вирушив на зустріч з Януковичем«По-перше, треба розуміти, що наслідком поглиблення політичного протистояння будуть нездатність держави захистити свої національні економічні і політичні інтереси, збільшення залежності від зовнішньоекономічної кон'юнктури та перетворення України на територію, якою керують з західного або східного напрямку. По-друге, дії, які створюють загрози територіальній цілісності країни, посилюють силове протистояння незалежно від сторін, які так чинять. А це, однозначно, антидержавні дії. По-третє, вихід з кризи припустимо лише мирним правовим шляхом. В основі цього має бути, зокрема, мораторій зі всіх сторін на силове протистояння», - зазначив народний депутат.

Говорячи про внесення змін до Конституції, він сказав, що Основний закон дійсно слід удосконалювати, особливо в напрямку контролю суспільства за державною владою, делегування повноважень громадам, створення умов для розвитку України як демократичної, конкурентоспроможної держави.

«Це - вищий закон держави, і ніколи не можна змінювати Конституцію під поточну особисту або політичну кон'юнктуру. Всі удосконалення Основного закону повинні проходити жорстко в правовому полі, спиратися на міжнародні стандарти», - підкреслив парламентарій.

«На жаль, поки що за межами уваги парламенту залишається економічна ситуація. У той же час посилюються серйозні ризики загострення соціально-економічної системної кризи. Ми повинні об'єднати зусилля, щоб не допустити цього. Парламент повинен працювати скоординовано і консолідовано, зосередившись на гострих питаннях, незалежно від політичної кон'юнктури, щоб щогодини віддавати борги українського народу», - підсумував Анатолій Кінах.