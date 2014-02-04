МВС перевіряє інформацію про те, що до вбивства активіста з Білорусі причетна жінка

Слідчі відпрацьовують інформацію, що до вбивств на вул. Грушевського у Києві причетна жінка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

У міліції зазначили, що у ЗМІ з’являються повідомлення про те, що особи, які нібито є свідками загибелі кількох учасників Євромайдану, розповіли про це журналістам кількох засобів масової інформації.

«Так, згідно з останніми даними, оприлюдненими у ЗМІ, вбивство громадянина Жизнєвського могла скоїти невідома жінка», - написали в УЗГ МВС і вкотре наголосили, що «всі спроби працівників слідчих підрозділів МВС поспілкуватися з можливими свідками злочинів результатів не дають».

У міліції нагадали, що «вчорашня спроба слідчих поспілкуватися з громадянином на ім’я Тарас Кобялко завершилася тим, що «охоронці» Українського дому заявили міліціонерам: такої особи у приміщенні будівлі немає».

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МВС України ще раз звертається до можливих свідків або очевидців злочинів, що мали місце на вулиці Грушевського, із закликом надати будь-яку інформацію, що сприятиме розкриттю цих злочинів.

*** ТСН.Тиждень провела власне розслідування загадкових вбивств на вул. Грушевського. Розуміючи, що працювати на території мітингувальників міліції зараз практично неможливо, журналісти самі вирушили на пошуки свідків стрілянини. Віднайти тих, з ким в момент пострілів був поруч Сергій Нігоян та Роман Сеник, кореспондентам ще не вдалося. А от свідка вбивства білоруса Михайла Жизневського вони знайшли. Повідомляється, що Жизневський «отримав кулю на очах у свого друга Тараса Кобялко. Журналісти відшукали його в Українському домі. За його словами, Жизневський із дерев`яним щитом під час відступу спецпризначенців та наступу мітингувальників став біля автобуса, щоб закрити дірку, аби звідти не стріляли. Дерев`яний щит добре захищав від гумових куль. Аж раптом Михайло опинився на бруківці вулиці Грушевського з металевою кулею у серці. Кобялко каже, що його друг упав на спину у напрямку до Українського дому. На щиті, котрим він захищався, є чимала дірка. Кобялко переконаний, що куля летіла із боку силовиків. «Я впевнений, що це вони. Вони просто злякалися, що мужні хлопці йдуть без нічого», - сказав він».

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Щит журналістам не показали, запевнивши, що він поїхав разом з тілом Жизневського у Білорусь. Але те, що у ньому дірка - це ще один доказ, куля летіла не з тилу. Якщо вірити свідченням Ігоря Ількіна, який намагався реанімувати Жизневського, то постріл був зроблений із сектору, де нікого, крім спецпризначенців, бути не могло.

«У міліції переконують, що набої, якими завдані тілесні травми Жизневському, органами внутрішніх справ не використовуються і на озброєнні не перебувають. Нині йдеться про те, що попередньо Жизневського та Сеника вбили кулі 12 калібру. Гвинтівка Форт 500 Т використовується спецпризначенцями на Грушевського і має саме 12 калібр. А ще в неї можна запросто зарядити металеву картеч, з якої був вбитий і Нігоян», йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень від 2 лютого.