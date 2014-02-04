Кожара закликає іноземних політиків не робити безвідповідальних заяв

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

Читайте такожАзаров назвав брехнею інформацію про його австрійське громадянствоЗа його словами, інформація, яка міститься в заяві депутата Європейського парламенту, співголови групи «Зелені/Європейський вільний альянс» в Європарламенті Ребекки Хармс, не відповідає дійсності. «Ніяких паспортів, окрім паспортів громадян України, у згаданих в заяві депутата Європарламенту українських політиків, немає», - зазначив Кожара.

Він підкреслив, що «заява Ребекки Хармс містить неприпустимі оцінки, які базуються на безпідставних припущеннях». «Закликаю всіх іноземних політиків уникати поспішних заяв, ретельно перевіряти інформацію перш, ніж її оприлюднювати», - сказав Кожара.

Читайте такожЄС має завадити втечі українських олігархів у разі запровадження НС - євродепутат Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту впливовий європарламентарій Ребека Хармс заявила, що Європейський Союз має вжити заходів, аби запобігти втечі причетних до насильства українських олігархів та урядовців, які мають паспорти країн ЄС, в разі запровадження надзвичайного стану в Україні. "Ситуація, як виглядає, викликає велику-велику стурбованість. Зокрема це стосується олігархів і можливості того, що вони можуть залишити країну. Деякі з них, звичайно, мають паспорти країн ЄС - наприклад, Австрії. Є можливість, що вони виїдуть з країни... Європейський парламент має виправити слабку позицію Європейської Комісії у цьому питанні", - сказала Хармс. Вона назвала принаймні три прізвища чільних українських урядовців та парламентаріїв, які мають паспорти Австрії.

Пізніше Радіо «Свобода» повідомило, що Хармс заявила: «Арбузов, Клюєв та Азаров – люди, на яких лежить відповідальність за насилля й терор в Україні, – володіють паспортами Австрії та можуть вільно відвідувати ЄС».

Водночас, прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій Лук’яненко категорично спростував інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що Микола Азаров має громадянство Австрії. А сам екс-прем’єр на своїй сторінці у Facebook написав: «Я ніколи в жодну європейську державу не звертався з проханням про надання мені паспорту. Тому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз поширюється про мене в ЗМІ, є брехнею!».

Згодом прес-секретар глави Адміністрації Президента України повідомив, що глава АП Андрій Клюєв має паспорт громадянина України, і жодних інших паспортів у нього немає.