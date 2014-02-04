Представник Януковича похвалив опозицію за відповідальне ставлення до переговорів

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Сьогодні на вечір у нас намітився шлях, який би дозволив нам вийти з ситуації, коли би ми почали рух вперед", - повідомив Мірошниченко, зазначивши, що переговори влади та опозиції продовжуються.

"І я хочу відзначити, що наші колеги з опозиції є так само відповідальним у цьому діалозі, вони не шантажують, вони не покидають переговорний процес. Так само, як і представники фракції більшості, намагаються знайти правовий спосіб вирішення цієї проблеми", - додав депутат.

Він також зазначив, що відновлювати довіру людей до влади і опозиції "можна лише чітким виконанням домовленостей".

У свою чергу депутат "Удару" Ростислав Павленко також повідомив, що переговори опозиції з владою продовжуються, зокрема, у середу має відбутися черговий етап.

Водночас ввечері 4 лютого лідер "Удару" Віталій Кличко після зустрічі з Верховним представником ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон підтвердив, що Європа готова делегувати посередників високого рівня на переговори опозиції з владою.