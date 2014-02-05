У середу в Сумській області оголошено жалобу за загиблими в ДТП

Про це повідомили у прес-службі Сумської ОДА.

Голова облдержадміністрації Ігор Яговдик висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих в результаті аварії, яка сталася на залізничному переїзді поблизу сіл Білани і Вири Білопільського району.

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"Сумська область, як і вся Україна, в скорботі. Жахлива трагедія забрала життя наших громадян. Ми схиляємо голови в жалобі і висловлюємо глибокі співчуття близьким і рідним загиблих. В екстреному порядку мобілізовані відповідні служби області для розслідування причин аварії та надання допомоги потерпілим", - сказав Ігор Яговдик.

Він запевнив, що влада забезпечить постраждалих усім необхідним і надасть допомогу сім'ям загиблих, а також докладе всіх зусиль для того, щоб встановити причини катастрофи і в разі необхідності покарати тих, чиї дії або бездіяльність призвели до катастрофи.

На місці аварії працюють правоохоронці та керівництво регіону, голова облдержадміністрації перервав відрядження в Київ і терміново прибув на місце аварії, щоб координувати дії органів влади і правоохоронців.

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