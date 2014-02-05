МВС не шукатиме Корчинського - він підпадає під амністію – ЗМІ
Міністерство внутрішніх справ більше не розшукує опального лідера "Братства" Дмитра Корчинського, який переховується за кордоном від переслідувань правоохоронців.
За інформацією джерел ТСН, Корчинський підпадає під закон про амністію, тому за події на Банковій його не судитимуть.
Дмитра Корчинського оголосили в розшук на початку грудня 2013 року за підозрою у організації масових заворушень 1 грудня на вулиці Банковій у Києві.
Читайте такожКорчинського оголосили в міжнародний розшукМВС стверджувало, що активіст втік за кордон, переховуючись від затримання. У його квартирі проводився обшук. Сам Корчинський стверджував, що від правоохоронців не ховається і не відчуває переслідувань.
Читайте такожМіліція не знає, де перебуває КорчинськийНа своїй сторінці у Facebook лідер "Братства" запевняв, що закон про амністію на нього не поширюватиметься. Наразі картку з даними Дмитра Корчинського видалено з розділу сайту МВС, де розміщені особи, що розшукуються.