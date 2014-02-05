МВС не шукатиме Корчинського - він підпадає під амністію – ЗМІ

За інформацією джерел ТСН, Корчинський підпадає під закон про амністію, тому за події на Банковій його не судитимуть.

Дмитра Корчинського оголосили в розшук на початку грудня 2013 року за підозрою у організації масових заворушень 1 грудня на вулиці Банковій у Києві.

Читайте такожКорчинського оголосили в міжнародний розшукМВС стверджувало, що активіст втік за кордон, переховуючись від затримання. У його квартирі проводився обшук. Сам Корчинський стверджував, що від правоохоронців не ховається і не відчуває переслідувань.

Читайте такожМіліція не знає, де перебуває КорчинськийНа своїй сторінці у Facebook лідер "Братства" запевняв, що закон про амністію на нього не поширюватиметься. Наразі картку з даними Дмитра Корчинського видалено з розділу сайту МВС, де розміщені особи, що розшукуються.