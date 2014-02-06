МВС: 203 додаткові наряди міліції патрулюють Київ для захисту майна громадян
10:20, 06 лютого 2014Політика
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Міністерство внутрішніх справ посилило нічне патрулювання столиці з-за підпалів автомобілів.
Міністерство внутрішніх справ посилило нічне патрулювання столиці з-за підпалів автомобілів.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Зараз у столиці посилено патрулювання, створені мобільні групи. Крім тих працівників, які несуть службу у звичайному режимі, додано ще 203 оперативних нарядів правоохоронців", - повідомив Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.
"Міліція буде захищати всіх незалежно від їх партійної приналежності та політичних симпатій. Міліція буде робити все для того, щоб захистити їх права, майно", - сказав міністр МВС.
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