МВС: 203 додаткові наряди міліції патрулюють Київ для захисту майна громадян

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Зараз у столиці посилено патрулювання, створені мобільні групи. Крім тих працівників, які несуть службу у звичайному режимі, додано ще 203 оперативних нарядів правоохоронців", - повідомив Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

"Міліція буде захищати всіх незалежно від їх партійної приналежності та політичних симпатій. Міліція буде робити все для того, щоб захистити їх права, майно", - сказав міністр МВС.