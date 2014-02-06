За минулий місяць постраждало більше журналістів, ніж за весь минулий рік – ІМІ

Цього місяця було зафіксовано рекордну кількість нападів та побиттів журналістів – 82 (для порівняння, за весь 2012 рік - 65). Зафіксовано також по 13 випадків кібер-злочинів проти журналістів та ЗМІ, та погроз і залякувань журналістів. Такі дані подає щомісячний моніторинг Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

Також ІМІ зафіксував 11 випадків перешкоджання законній професійній журналістській діяльності, 8 випадків арешту, 5 випадків цензури, 2 випадки політичного тиску та по 1 випадку обшуку, проблем з доступом до публічної інформації, та тиску на блогерів.

Цього місяця ІМІ змушений був створити нову категорію в Барометрі свободи слова – «Журналісти, змушені переховуватись, або покинути країну». Таких випадків зафіксовано у січні – 3.

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У січні, як і грудні-листопаді продовжилась тенденція побиття та нападів на представників ЗМІ, як українських так і закордонних, що висвітлювали акції Євромайдану.

Переважна більшість журналістів постраждала під час, або в результаті виконання професійних обов’язків, починаючи з 19 січня, коли на вулиці Грушевського у Києві розпочалося силове протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями.