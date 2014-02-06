Європарламент закликав ЄС, США та МВФ готувати пакет фінансової допомоги Києву
Європейський парламент закликав ЄС, США, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи продовжувати готувати пакет фінансової допомоги Києву для подолання економічної кризи в Україні.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній резолюції, ухваленій на сесії Європарламенту в Страсбурзі після дебатів щодо українського питання, які відбулися у середу.
Європарламент закликав ЄС, США, МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк "продовжувати готувати довготривалий пакет конкретної фінансової підтримки, аби допомогти Україні впоратись з фінансовою та соціальною ситуацією, яка продовжує погіршуватись, і надати економічну підтримку для того, аби уряд України почав проводити потрібні глибокі та всеохоплюючі реформи української економіки".
Також в резолюції євродепутати привітали й висловили підтримку роботі, яка здійснюється ЄС та США щодо створення відчутного короткотермінового пакету допомоги Україні, який має бути запропонований новому тимчасовому урядові України, аби полегшити важку ситуацію з платежами».