Європарламент закликав ЄС, США та МВФ готувати пакет фінансової допомоги Києву

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній резолюції, ухваленій на сесії Європарламенту в Страсбурзі після дебатів щодо українського питання, які відбулися у середу.

Європарламент закликав ЄС, США, МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк "продовжувати готувати довготривалий пакет конкретної фінансової підтримки, аби допомогти Україні впоратись з фінансовою та соціальною ситуацією, яка продовжує погіршуватись, і надати економічну підтримку для того, аби уряд України почав проводити потрібні глибокі та всеохоплюючі реформи української економіки".

Також в резолюції євродепутати привітали й висловили підтримку роботі, яка здійснюється ЄС та США щодо створення відчутного короткотермінового пакету допомоги Україні, який має бути запропонований новому тимчасовому урядові України, аби полегшити важку ситуацію з платежами».