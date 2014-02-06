Депутат від «Батьківщини» просить передати на поруки підозрюваних у справі Чорновол

Копію звернення від 05.02.2014 №05/214 нардепоприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає видання «Закон і Бізнес».

Полочанінов також прокоментував свої наміри:«Поспілкувавшись з друзями та знайомими Андрія, з адвокатом і зваживши всі «за» і «проти» вирішив виступити виходячи зі своїх переконань про справедливість. Чи має Насіковський відношення до цього злочину, має розібратися слідство і якщо буде доведена його вина - він відповість за законом. Але Андрій точно не був на місці злочину і не брав участь у нападі на Чорновіл. Якщо моє звернення зможе допомогти - нехай буде на волі, а прав я чи ні у своєму вчинку - покаже час», - написав він.

Читайте такожЖурналістку Тетяну Чорновол побили з хуліганських мотивів - ГПУНагадаємо, у ніч на 25 грудня 2013 року на бориспільській трасі побили громадську активістку і екс-кандидатку в народні депутати Чорновол.

За фактом побиття Чорновол слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Згодом воно було перекваліфіковано на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом підозрюваним, у тому числі і А.Насіковському, до якого в ніч скоєння злочину приїхав інший підозрюваний у справі Сергій Котенко.