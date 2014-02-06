Корчинський "з вірою у благодатність амністії" хоче повернутися до України

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський, якого оголошено в міжнародний розшук, заявляє, що планує повернутися в Україну.

Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

“Сподіваючись на краще, плекаючи у серці ніжність до багатостраждального українського народу, з вірою в благодатність амністії і впевненістю у непересічному добросерді вбивць з МВС та їхніх посіпак з Генеральної прокуратури, я потроху пакую валізи й рихтуюся до здибанки з коханою Вітчизною”, - написав Корчинський.

За його інформацією, протягом 10 найближчих днів має відбутися суд, “який, можливо, звільнить мене від кримінальної відповідальності за любов до свободи”. “Здається, всіх інших, які вправлялися у волелюбстві на Банковій, вже від кримінальної відповідальності звільнили”, - додав Корчинський.

“Незабаром я буду з вами, браття, аби ми разом не дозволили нашим друзям остаточно втопити повстання у переговорах, виборах і конституційних реформах. Втім, не гальмуйте часу в очікуванні. Все це ви чудово можете робити і без моєї скромної допомоги”, - написав далі лідер “Братства”.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада тривають масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» столичного Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку акції протесту по всій країні посилилися.

1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь в якій лише у Києві взяли понад півмільйона людей.

Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися дуже агресивно, кидали у спецпризначенців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова».

Пізніше МВС повідомило, що до правопорушень біля АП причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Корчинського.

14 грудня заступник начальника ГСУ МВС Олег Татаров заявив, що у слідства є докази про причетність Корчинського до організації провокацій стосовно правоохоронців 1 грудня на Банковій біля Адміністрації Президента. “У слідства є докази, що він керував діями певних осіб”, - сказав він.

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15 грудня начальник Департаменту карного розшуку МВС України Василь Паскал заявив, що Корчинський оголошений у міжнародний розшук.

«Також у нас є інформація, що окремі члени організації Корчинського - це 15 осіб, проживали у нього в офісі, він використовував цих осіб під час проведення найбільш радикально налаштованих акцій», - зазначив він.