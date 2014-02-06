Руслана у Польщі заявила, що не ховатиметься від погроз за кордоном

Про це вона сказала кореспонденту УНІАН у Польщі сьогодні у Варшаві.

"Звичайно, що повертаюсь в Україну", - сказала вона, розповідаючи про свої плани у зв'язку з погрозами.

Читайте такожРуслана заявила про можливий замах на неїРаніше на зустрічі в Польському інституті міжнародних справ (PISM) Руслана розповіла про те, що сьогодні їй погрожували "розстріляти з автомата", порекомендувавши виїхати в Сполучені Штати Америки.

"Вони представились дуже смішно - ми посміялися, але сам факт дзвінка був не дуже добрий - російські монархісти", - сказала активістка агентству.

Руслана зазначила, що продовжує отримувати погрози вже другий тиждень.

На зустрічі вона також розповіла про те, що за нею ведеться постійне стеження, як за автомобілем, так і помешканням та офісом.

За її словами, погрози отримують не лише активісти Євромайдану, але також лідери опозиції, серед яких вона згадала Віталія Кличка.

Руслана також відзначила, що вона виступає передусім за мирні методи боротьби, висловивши жаль, що Президент Віктор Янукович відреагував на протести лише після початку насильницького протистояння.

"Я за дотримання прав людини, але я проти насильства. Я завжди виступала за мирний протест", - наголосила вона.

Читайте такожРуслана передала послу ЄС заяву від імені українців (фото)Співрозмовниця агентства також повідомила УНІАН, що відвідує держави Європейського Союзу для того, аби в першу поінформувати про те, що відбувається в Україні.

"Я не несу політичну функцію, я просто інформую", - сказала вона.

Руслана також зазначила, що cеред польських політиків вона найактивніше співпрацює з депутатом Європейського парламенту від Польщі Яцеком Саріушом-Вольським, додавши, що завтра вона зустрінеться з депутатами польського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Руслана сьогодні у Варшаві закликала Європейський Союз до чим швидшого запровадження персональних санкцій проти українських чиновників відповідальних за насилля над учасниками демонстрацій за євроінтеграцію України.