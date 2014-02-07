Янукович подякував ООН за виважену позицію щодо кризи в Україні

Про це заявив Президент України Віктор Янукович в ході зустрічі з Генеральним секретарем ООН Бан Кі-муном, яка пройшла в російському місті Сочі напередодні відкриття ХХІІ Олімпійських зимових ігор.

«Я вдячний за Вашу збалансовану і зважену позицію і розділяю заклики щодо необхідності виявлення сторонами стриманості, щоб уникнути подальшої напруженості і насильства та проведення конструктивного діалогу», - заявив Віктор Янукович. Глава держави також подякував Бан Кі-муну за увагу, яку Генеральний секретарь ООН приділяє Україні, і підкреслив, що керівництво країни уважно ставиться до ініціатив Організації Об'єднаних націй щодо врегулювання політичної ситуації.

У ході зустрічі Віктор Янукович зазначив, що українська влада докладе максимум зусиль для того, щоб не допустити ескалації конфлікту. «Останнім часом нам вдалося зробити важливі кроки у процесі мирного врегулювання політичної ситуації в Україні», - сказав Президент.