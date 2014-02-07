Постраждалий від вибуху в Будинку профспілок хлопець може втратити друге око - активістка

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла громадська активістка Ольга Айвазовська.

«Назар втратив одне око і друге око під питанням, йому вживили залізну пластину на місце, де було око, він пережив кілька операцій, є проблеми на обличчі, розтрощено щелепу», - розповіла Айвазовська.

Вона також зазначила, що батько та друзі постраждалого зіткнулися з погрозами з боку міліції.

Читайте такожКомендант Майдану розповів подробиці вибуху в Будинку профспілок «Одразу після його доставки підтягнулися представники МВС, і хотіли його допитати, ми забезпечили юриста, інформували мас-медіа, вночі батько з другом приїхав. Так сталося, що правоохоронці переписали номери машини друга батька і з різних джерел нам повідомили, що в нього можуть бути проблеми під час повернення до Львова, батько вже в безпеці. Мер Львова Садовий буде забезпечувати підтримку щодо лікування, іноземні лікарі будуть залучені, але ситуація складна, ми закликаємо перераховувати допомогу хлопцю, навіть якщо йому все вилікують, йому буде потрібна допомога післяопераційна», - сказала активістка.

«Міліція для показів прийшла, вони не були в курсі, в якому стані хлопець, але коли хлопець почув що міліція прийшла, він намагався вистрибнути з вікна», - наголосила Айвазовська.