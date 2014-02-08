Українські прикордонники виявили за минулу добу понад 90 порушників.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«Більшість з них не змогли підтвердити мету своєї поїздки та мали недійсні документи, а також були не пропущені через недостатнє фінансове забезпечення», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ДПСУ, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіка й жінку, які слідували через кордон з дитиною. В них виявили підроблені документи громадян України.

Ще трьох порушників зупинили в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни». Двоє громадян Грузії намагалися перетнути кордон, маючи підроблені відмітки Держприкордонслужби. Їх передали співробітникам МВС. А громадянин Сенегалу, який слідував через Україну з Дубаї в Брюссель, мав підроблений дозвіл на постійне проживання в Греції. Його повернуто в зворотному напрямку, поінформували в прикордонній службі.