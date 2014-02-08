СБУ закрила справу за фактом закликів до повалення влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Максим Ленко.

“Ця справа була внесена і розслідувалась Головним слідчим управлінням. Кримінальне провадження було внесено і розслідувалось за фактом вчинення злочину, по факту вчинення дій, направлених на захоплення влади за статтею 109. В цьому провадженні не були встановлені особи, які вчинили злочин, нікому не було висунуто підозри, і відповідно до першого закону, як всі його називають - про амністію, це провадження припинено”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2013 року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.

Кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України відкрито «у зв'язку із закликами окремих політиків до насильницької зміни влади».

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що у кримінальній справі щодо повалення державної влади проходять він та ще низка політиків.

Зокрема, за словами Яценюка, у цій справі, крім нього, проходять народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та ще 8 осіб.