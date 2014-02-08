Бобслеїст олімпійської збірної США розбив двері, коли застряг у ванній

14:58, 08 лютого 2014
Політика
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Американський бобслеїст Джонні Куїнн застряг в душі сочинського готелю. У цей момент спортсмен був без телефону, тому йому довелося вибиратися з пастки самостійно.

Джонни Куинн / Фото: Twitter

Куїнн розмістив у своєму твіттері фотографію розбитих дверей після того, як йому вдалося вибратися з ванної, передає Eurosport. 

«Я приймав душ, і двері заклинило. У мене не було телефону, щоб викликати допомогу, тому довелося використати свої бобслейні навички, щоб вибратися», - написав спортсмен.

Куїнн прийшов у бобслей в 2010 році з американського футболу. Раніше він виступав за «Баффало» і «Грін Бей» в НФЛ. Для 30-річного спортсмена це перші Олімпійські Ігри.

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