Голова Європейської ради вважає. що слова Нуланд про ЄС не можна виривати з контексту

Також він заявив, що ЄС - найкращий посередник у вирішенні кризи в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Canvas, передає РИА Новости.

Водночас Ромпей зазначив, що заяву Нуланд не можна виривати з контексту, проте "вона неприйнятна з боку партнера".

Читайте такожСлова Нуланд не сподобались Меркель, але ЄС продовжить співпрацю зі СШАЗа його словами, американцям не слід було втручатися в цю справу.

"Чим більше посередників, тим проблема складніша. Якщо посередник і може зробити хорошу роботу там, то це Європейський Союз", - сказав він.

Раніше в Інтернеті з'явився запис телефонної розмови Нуланд із послом США в Києві Джеффрі Пайєттом, в якій вона використовує ненормативну лексику, щоб висловити своє роздратування діями Європейського Союзу із врегулювання кризи в Україні.

Зокрема, відповідаючи на одну з реплік свого співрозмовника, вона сказала "Fuck the EU".

Пізніше Нуланд вибачилася за цей вислів перед партнерами з ЄС.