Голова Європейської ради вважає. що слова Нуланд про ЄС не можна виривати з контексту
Голова Європейської ради Херман ван Ромпей назвав неприйнятними вислови помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд про Євросоюз
Також він заявив, що ЄС - найкращий посередник у вирішенні кризи в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Canvas, передає РИА Новости.
Водночас Ромпей зазначив, що заяву Нуланд не можна виривати з контексту, проте "вона неприйнятна з боку партнера".
Читайте такожСлова Нуланд не сподобались Меркель, але ЄС продовжить співпрацю зі СШАЗа його словами, американцям не слід було втручатися в цю справу.
"Чим більше посередників, тим проблема складніша. Якщо посередник і може зробити хорошу роботу там, то це Європейський Союз", - сказав він.
Раніше в Інтернеті з'явився запис телефонної розмови Нуланд із послом США в Києві Джеффрі Пайєттом, в якій вона використовує ненормативну лексику, щоб висловити своє роздратування діями Європейського Союзу із врегулювання кризи в Україні.
Зокрема, відповідаючи на одну з реплік свого співрозмовника, вона сказала "Fuck the EU".
Пізніше Нуланд вибачилася за цей вислів перед партнерами з ЄС.