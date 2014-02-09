Постраждалий від вибуху у Будинку профспілок відправився на лікування до Польщі

15-річний львів’янин Назар Держило, який постраждав від вибуху в Будинку профспілок у Києві, продовжить лікування у Військовому госпіталі м. Вроцлав у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», уночі, 9 лютого, він разом з батьками та медиками на реанімобілі перетнув державний кордон України. «Оскільки існувала реальна загроза арешту Назара Держила, до пункту пропуску реанімобіль супроводжували активісти ВО «Свобода»», - повідомив народний депутат України Юрій Михальчишин.

Він зазначив, що львівські медики поінформували про свого пацієнта польських колег. Військовий госпіталь м. Вроцлав погодився надати йому безоплатну медичну допомогу.

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«Львівські медики зробили справжній подвиг. Вони на власний страх і ризик домоглися, аби хлопець отримав кваліфіковану допомогу за кордоном. Вони зробили усе можливе, аби не допустити арешту потерпілих від вибуху в Будинку профспілок. Думаю, що найбільшим подарунком для них стане одужання Назара. Як відомо, внаслідок вибуху хлопець втратив ліве око, однак шанси врятувати праве – дуже високі. В нього також діагностовано відкриту черепно-мозкову травму та перелом виличної кістки. У Польщі на потерпілого чекає кілька операцій, які проведуть місцеві щелепно-лицеві та нейрохірурги. Як запевняють лікарі, Військовий госпіталь Вроцлава входить до переліку найкращих клінік Європи. Тож будемо вірити у повне одужання Назара», – розповів Михальчишин.

У прес-службі нагадали, що внаслідок вибуху в Будинку профспілок 6 лютого постраждало двоє львів’ян – 21-річний Роман Дзвінський та 15-річний Назар Держило.