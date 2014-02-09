Левченко спростовує інформацію щодо наміру «Свободи» звільняти Український дім

Про це він заявив на брифінгу в Штабі національного спротиву в неділю.

«Якщо хтось і буде виходити з Українського дому, то члени ВО «Свобода» будуть виходити останніми. Ніхто не збирається здавати Український дім. Ніхто його сьогодні не штурмував. Всі служби працюють в ньому належним чином: працюють бібліотека, їдальня», - зауважив Левченко.

Читайте такожСвободівець Левченко у суді оскаржить перемогу Пилипишина«Складно зрозуміти суть заяв щодо здачі Українського дому. Напевно, це робиться для того, щоб спробувати розколоти єдиний Майдан і посіяти сумніви між його учасниками», - додав політик.