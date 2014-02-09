У Сумах учасники Народного віче виступили проти федералізації України

Як передає кореспондент УНІАН, близько 600 людей прийшли на віче з національними прапорами та стягами опозиційних партій, а також із плакатами «Не бійся, ти – українець!», «Наша єдність – шлях до перемоги!», «Журналісти, не продавайтеся!», «Вимагаємо звільнити політичних в’язнів!», «Влада! Припини брехню і терор!», «Свій на свого не здіймай руку!», «Бій бізнесу ПР!» та іншими.

Читайте такожУ Луцьку на Народному віче вимагають відставки голови ОДАВиступаючі вимагали притягнути до відповідальності всіх міліціонерів, причетних до побиття протестуючих у Сумах в ніч на 27 січня в Будинку Рад, а також підтримали вимоги негайного повернення до Конституції 2004 року з обмеженням президентських повноважень і формуванням уряду народної довіри.

Учасники віче вигуками «Ганьба!» засудили заклики зі східних та південних регіонів до федералізації України.

«Україна повинна зберегти унітарний державний лад, щоб залишитися єдиною державою», - заявив депутат Сумської облради Микола Клочко.

На віче були присутніми народні депутати України Олександр Бригинець (ВО «Батьківщина»), а також Віктор Чумак та Федір Негой («УДАР»).

«У нормальній країні в такій ситуації, в якій опинилася країна, влада вже давно б пішла у відставку і були б призначені нові вибори. Але ця влада вже кілька місяців не чує вимог народу. Ми повинні зробити так, щоб вона почула людей. Чим більше людей мирно вийдуть на вулиці і продемонструють свою позицію, тим швидше це відбудеться», - зазначив Чумак.

У свою чергу Бригинець передав сумчанам вітання від київського Євромайдану.

«У Харкові намагаються створити новий антиукраїнський центр. Це стратегія на розвал України. Тож ми повинні стояти разом по всій країні, поки не переможемо», - сказав Бригинець.

Після віче його учасники провели черговий протестний марш центральними вулицями Сум. Під час протесної ходи активісти скандували «Суми, вставай!», «Приєднуйтесь до нас!», «Зека геть!», «Януковича - на нари!», «Разом - і до кінця!», «Слава Україні!» та інші.

Загалом акція в Сумах тривала близько трьох годин.