Колесніченко підрахував скільки часу займе процес федералізації України

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко.

"Сама федералізація - це 10-15 років, тому що питання поетапне. Спочатку потрібно передати повноваження, гроші, потім визначити території, зробити маленький експеримент. За 3-4 роки можна перший крок зробити", - сказав регіонал.

Колесніченко також зазначив, що є прихильником федералізації України.

"Ми повинні децентралізувати бюджети, децентралізувати владні повноваження і віддати їх на місця. Ми повинні забезпечити соціальні та політичні ліфти для нових регіональних політичних еліт, щоб влада була максимально близька до населення, і, таким чином, ми усуваємо головні корупційні складові, які пов'язані з тим, що всі гроші в Києві. І, нарешті, головне, ми знизимо цінність президентських повноважень або повноважень депутата Верховної Ради України. Не буде сенсу проливати кров, тому що більша частина влади і грошей буде на місцях", - зазначив депутат.