У Раді скасували засідання робочої групи з конституційної реформи

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Засідання не відбудеться з огляду на розбіжність позицій фракцій «УДАР» і «Батьківщина» щодо внесення змін до Основного закону.

Таким чином, у робочої групи нині немає предмету розгляду.

Читайте такожУ Батьківщині й УДАРі по-різному бачать нову Конституцію - ЗМІПри надходженні пропозицій уповноваженим представникам депутатських фракцій буде повідомлено про час засідання робочої групи.