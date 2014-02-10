У Раді скасували засідання робочої групи з конституційної реформи
12:22, 10 лютого 2014Політика
0 0
Засідання робочої групи уповноважених представників депутатських фракцій з напрацювання узгодженого законопроекту про внесення змін до Конституції України сьогодні не відбудеться
Засідання робочої групи скасували через розбіжності в опозиції
Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.
Засідання не відбудеться з огляду на розбіжність позицій фракцій «УДАР» і «Батьківщина» щодо внесення змін до Основного закону.
Таким чином, у робочої групи нині немає предмету розгляду.
Читайте такожУ Батьківщині й УДАРі по-різному бачать нову Конституцію - ЗМІПри надходженні пропозицій уповноваженим представникам депутатських фракцій буде повідомлено про час засідання робочої групи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter