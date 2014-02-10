ПР зареєструвала законопроект щодо продовження повноважень прем'єра

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Так, із Закону «Про Кабінет міністрів України» пропонується видалити частину 2 статті 15, згідно з якою прем'єр-міністр звільняється з посади з дня видання Президентом указу про відставку прем'єр-міністра.

Читайте такожРегіоналів змушують підтримати Клюєва на посаду прем’єра – нардепЧастину 2 статті 17 пропонується викласти в редакції, відповідно до якої у разі відставки прем'єр-міністра на період до початку роботи новосформованого Кабміну він продовжує виконувати свої повноваження.

У разі, якщо прем'єр-міністр не бажає продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну, повноваження прем'єр-міністра виконує перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр згідно з визначеним Кабміном розподілом повноважень.

Прем'єр-міністр може у своїй заяві про відставку просити покласти виконання повноважень голови уряду на період до початку роботи новосформованого Кабміну на першого віце-прем'єр-міністра або віце-прем'єр-міністра згідно з визначеним Кабміном розподілом повноважень.

Читайте такожЯнукович розширив повноваження АрбузоваПрем'єр-міністр може за особистою заявою відмовитись виконувати повноваження на період до початку роботи новосформованого Кабміну і після прийняття відставки Президентом.

«Аби уникнути різного тлумачення закону і для убезпечення від існування правових колізій законопроект пропонує чітко визначити, хто виконує повноваження прем'єр-міністра України до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України», - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.