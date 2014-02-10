ПР зареєструвала законопроект щодо продовження повноважень прем'єра
Народний депутат від Партії регіонів Дмитро Шпенов зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону "Про Кабінет міністрів України" (щодо продовження виконання повноважень прем'єр-міністром України) (№ 4117).
Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.
Так, із Закону «Про Кабінет міністрів України» пропонується видалити частину 2 статті 15, згідно з якою прем'єр-міністр звільняється з посади з дня видання Президентом указу про відставку прем'єр-міністра.
Читайте такожРегіоналів змушують підтримати Клюєва на посаду прем’єра – нардепЧастину 2 статті 17 пропонується викласти в редакції, відповідно до якої у разі відставки прем'єр-міністра на період до початку роботи новосформованого Кабміну він продовжує виконувати свої повноваження.
У разі, якщо прем'єр-міністр не бажає продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну, повноваження прем'єр-міністра виконує перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр згідно з визначеним Кабміном розподілом повноважень.
Прем'єр-міністр може у своїй заяві про відставку просити покласти виконання повноважень голови уряду на період до початку роботи новосформованого Кабміну на першого віце-прем'єр-міністра або віце-прем'єр-міністра згідно з визначеним Кабміном розподілом повноважень.
Читайте такожЯнукович розширив повноваження АрбузоваПрем'єр-міністр може за особистою заявою відмовитись виконувати повноваження на період до початку роботи новосформованого Кабміну і після прийняття відставки Президентом.
«Аби уникнути різного тлумачення закону і для убезпечення від існування правових колізій законопроект пропонує чітко визначити, хто виконує повноваження прем'єр-міністра України до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України», - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.