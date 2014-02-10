У «Батьківщині» назвали причину розбіжностей з «УДАРом» щодо змін у Конституції

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Батьківщини».

«Законопроект про зміни до Конституції передбачає суттєве обмеження повноважень Президента для убезпечення країни від загрози диктатури, хто б не обіймав посаду глави держави», - наголосили в партії.

Як підкреслили в «Батьківщині», ці зміни відповідають європейській практиці та рекомендаціям Венеціанської комісії і являють собою модель класичної парламентсько-президентської республіки.

Крім того, основні принципи запропонованого проекту за пропозицією лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка були затверджені Майданом під час останнього Віча у неділю, 9 лютого, додали в прес-службі.

Водночас у «Батьківщині» визнали, що партнери з фракції «УДАР» мають цілу низку зауважень щодо повноважень Президента, наполягаючи на їх розширенні, «з чим ми категорично не можемо погодитися, враховуючи позицію Майдану і негативний досвід сучасної історії України».

«Батьківщина» проводить консультації з цього приводу і розраховує на голосування за спільний проект нової Конституції уже цього тижня на позачерговій сесії Верховної Ради України, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого голова ВР Володимир Рибак заявив, що наступного тижня (10-16 лютого) може відбутися позачергове засідання ВР, якщо буде підготовлено узгоджений законопроект змін до Конституції.

7 лютого прес-служба апарату Верховної Ради повідомила, що фракції, крім фракції Партії регіонів, до 9 лютого подаватимуть свої пропозиції щодо внесення змін до Конституції.

Чергова нарада уповноважених представників депутатських фракцій, яка розгляне ці пропозиції, була запланована на 10 лютого.

Водночас сьогодні, 10 лютого, у прес-службі Верховної Ради України повідомили, що засідання робочої групи уповноважених представників депутатських фракцій з напрацювання узгодженого законопроекту про внесення змін до Конституції не відбудеться.

«Засідання не відбудеться з огляду на розбіжність позицій фракцій «УДАР» і «Батьківщина» щодо внесення змін до Основного закону», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили у прес-службі ВР, «у робочої групи нині немає предмету розгляду».