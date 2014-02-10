Психологи Майдану розпочинають спеціальні заняття для надання допомоги



Про це на брифінгу у Штабі національного спротиву сказав керівник служби Володимир Погорілий, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Щопонеділка і щоп’ятниці в Українському домі з 20.00 по 21.00 буде проводитися Коло психологічної взаємопідтримки. Мета цих занять - надати можливість людям висловити свої переживання з приводу подій, що відбуваються в країні», - повідомив Погорілий.

За його словами, впродовж двох місяців до фахівців Психологічної служби Майдану звернулося по допомогу 4 тис. 348 осіб. У середньому за добу волонтери психологічної служби консультують близько 50 осіб, серед них не лише учасники акцій протесту, але й кияни та гості міста.

Керівник служби нагадав про роботу Гарячої лінії психологічної допомоги. «Усі бажаючі можуть звертатися за телефонами: 099-093-80-10, 068-699-41-71 та 093-436-67-33. За цими телефонами можна дізнатись про контактні номери фахівців із Української спілки психотерапевтів, які надають безкоштовну психологічну допомогу в областях», - сказав Погорілий.