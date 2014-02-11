Перший заступник голови Тернопільської ОДА звільнився з посади



Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, відповідне розпорядження підписав сьогодні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян.

У розпорядженні сказано, що Головача звільнено за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня двоє заступників голови Тернопільської облдержадміністрації - Головач і Василь Гецько - написали заяви на звільнення. Зробили вони це під тиском активістів Майдану, які прийшли до них на розмову. Заяви того ж дня були зареєстровані в канцелярії ОДА.

Інший заступник голови Петро Гоч писати будь-які заяви писати відмовився, ще один заступник Юрій Желіховський з кінця минулого року перебуває на лікарняному.

Сам Хоптян після того, як з 23 січня у приміщенні облради та облдержадміністрації цілодобово перебувають активісти Майдану, не приходить у свій робочий кабінет. За інформацією прес-служби ОДА, він працює у «приміщеннях інших структурних підрозділів ОДА та інших організацій».