Сьогодні розглядатимуть скаргу Тимошенко, яка вимагає дозволу вільно виходити у місто

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Батьківщина».

Читайте такожВласенко: суд не задовольнить скаргу Тимошенко на відмову пом’якшити їй умови утриманняСлухання скарги розпочнеться о 10.30 у приміщення Комінтернівського райсуду Харкова за адресою: пров. Брянський, 5. Справу слухатиме суддя Антоніна Юр’єва.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто. За словами захисника Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

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6 лютого у «Батьківщині» заявили при призначення на 11 лютого судового засідання, на якому розглядатиметься скарга Тимошенко на це рішення комісії. При цьому в прес-службі партії підкреслили, що «влада вирішила провести судове засідання у лікарні «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.