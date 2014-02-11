Колесніченко звинувачує СБУ у роботі «проти чинного Президента»

Про це йдеться у заяві депутата, переданій УНІАН всеукраїнською громадською організацією «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна».

Читайте такожКолесніченко підрахував скільки часу займе процес федералізації УкраїниКолесніченко вважає, що факт порушення Службою безпеки України кримінальної справи за сепаратизм щодо кримських депутатів, у зв'язку з підготовкою до посягання на територіальну цілісність України, нагадує йому те, «що СБУ продовжує працювати проти нинішньої влади, проти чинного Президента з метою остаточного повалення конституційного ладу».

«Вважаю, що ці дії СБУ виходять за всі припустимі рамки закону і елементарної логіки», - відзначив він, висловивши обурення тим, що СБУ ігнорує масові захоплення адміністративних будівель у західних регіонах України. «Без уваги СБУ залишаються і численні напади на співробітників міліції, заклики до повалення влади! Ось де реальний сепаратизм!!! Де ж тут реакція доблесної Служби?!», - запитує депутат.

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Він вважає неприпустимим, що СБУ нічого не робила протягом останніх років, незважаючи на те, що міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що «бойовики, які зараз штурмують і захоплюють все», готувалися 2 роки.

На його думку, СБУ весь останній час фактично працює цілеспрямовано проти половини країни. «Чи візьмуть вони на себе відповідальність за підготовку тисяч бойовиків і людські смерті від їх рук. Країна стоїть на межі розколу і розвалу, а СБУ не просто безневинно спостерігає за цією картиною з боку, а й займається «полюванням на відьом» у Криму! Нелюдяність або непрофесіоналізм?! А може, просто продажність?!..», - відзначає він.

Колесніченко підкреслює, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, він звернувся з депутатським зверненням до голови Служби безпеки України з вимогою переглянути рішення щодо порушення кримінальної справи стосовно парламентаріїв АР Крим; за вищезгаданим ним фактам депутатських звернень встановити винних співробітників Служби безпеки України, звільнити їх і притягати до кримінальної відповідальності.

Також він просить розглянути питання про притягання до персональної відповідальності керівництва обласних управлінь СБУ за покривання екстремізму в країні, а також за службову недбалість і бездіяльність у вжитті реальних заходів із захисту прав і інтересів громадян України.

«Попереджаю: громадяни України, які проживають на півдні, сході, в Криму – це не вівці на заклання і, будьте упевнені, вони захищатимуться усіма законними методами у разі подібного безцеремонного порушення їх прав і свобод, відсутності збалансованої і уніфікованої роботи правоохоронної системи у всіх регіонах України», - наголосив член фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц.р. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо підготовки до здійснення посягання на територіальну цілісність України.

Провадження відкрите за заявою народного депутата від “Батьківщини” Івана Стойка.

"За зверненням одного з народних депутатів - Стойка, за його заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння злочину, передбаченого ст. 15 і 110 Кримінального кодексу України (підготовка до здійснення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)», - інформував начальник Головного слідчого управління СБУ Максим Ленко.

"Через Генпрокуратуру було доручено розслідування цього злочину слідчому відділу управління СБУ в АР Крим", - додав він.

Раніше Стойко звернувся до голови Служби безпеки України і генерального прокурора України з вимогою вжити негайних і жорстких заходів з недопущення розгортання сепаратизму в Автономній Республіці Крим.

Підставою для такого звернення стали оприлюднені у ЗМІ заяви кримських депутатів від Партії регіонів про необхідність ухвалення Верховною Радою Криму звернення до Президента і парламенту Російської Федерації з проханням захистити статус автономії і права населення Криму.

«Політичну кризу в Україні намагаються використовувати для розпалювання сепаратистських настроїв і реалізації сценаріїв, які мають на меті втрату територіальної цілісності країни. Заяви кримських регіоналів і внесення до порядку денного Верховної Ради АР Крим питання про необхідність втручання Росії для захисту інтересів кримчан є тією ластівкою, за якою можуть настати вкрай негативні для України і всієї Європи події. Йдеться про підготовку сценарію прямого втручання Росії, у тому числі і військового, в ситуацію в Україні», - заявляє Стойко.