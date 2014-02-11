Міліція намагалася допитати в реанімації постраждалого від вибуху в Будинку профспілок

Про це народний депутат від «Батьківщини», перший заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Роман Ілик заявив сьогодні на сесії Львівської обласної ради, повідомили УНІАН у прес-службі Ілика.

„Слідчі Шевченківського райвідділу міліції Києва, які розслідують справу вибуху у Будинку профспілок, сьогодні приходили у реанімацію 8-ї міської клінічної лікарні Львова, щоб встановити обставини травмування Романа Дзівінського. Вчиняється тиск на лікарів та медичних працівників. Невже не можна почекати тиждень-два, коли постраждалий прийде до тями?”, - наголосив Ілик.

Із запитаннями щодо того, хто дав вказівку проводити такі слідчі дії та щодо тиску на лікарів, депутат звернувся до заступника начальника Головного управління МВС України у Львівській області Сергія Маруняка. Маруняк повідомив, що опитування потерпілого намагалися провести за дорученням слідчого. Заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області пообіцяв, що більше правоохоронці не намагатимуться опитати Романа, оскільки головний лікар повідомив, що його стан не дозволяє цього робити.

Під час сесії Ілик, посилаючись на дані лікарів, зазначив, що стан здоров’я постраждалого не дозволяє йому давати жодних свідчень.

Крім того, хлопець потребує надання психологічної допомоги.

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„Складна комбінована травма, струс головного мозку, контузія органів грудної клітки, ампутація лівої руки, втрачено три пальці правої руки, опіки обличчя, вух, грудної клітки, обох стегон. Як у такому стані можна намагатися задавати людині якісь запитання? Хлопцеві, перш за все, необхідно прийти до тями, надати психологічну допомогу…”, - наголосив Ілик.

Також на сесії Ілик заявив, що під час «Революції Гідності загинуло 6 людей, більше 30 зникло, біля 116 затримано, понад 2 тис. поранено».

Як повідомляв УНІАН, за даними активістів Майдану, 6 лютого близько 9.30 стався вибух в київському Будинку профспілок. Вибухнула коробка з нібито ліками, постраждали двоє чоловіків. В одного відірвало кисть руки, у другого травмоване око.

В Управлінні зв’язків з громадськістю МВС повідомили, що міліція не може об’єктивно розібратися у справі, оскільки її не пустили у Будинок профспілок.

Народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій 7 лютого на прес-конференції повідомив, що Самооборона Майдану направила постраждалих до Львова, оскільки там хлопцям буде надана повна медична допомога, а також гарантована безпека.

21-річного постраждалого Дзівінського привезли до Львова вранці 7 лютого.

Інший потерпілий, 15-річний львів’янин Назар Держило продовжує лікування у Польщі.