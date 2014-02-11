МЗС: Туреччина розслідує справу про спробу захоплення українцем літака Харків-Стамбул
Після пред'явлення турецькими правоохоронцями звинувачень українцю, який намагався змусити екіпаж літака Харків-Стамбул летіти в Сочі, може бути підняте питання про його можливу передачу українській стороні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс повідомив сьогодні на брифінгу.
"Зараз проходить слідство, яке ведуть правоохоронні органи Туреччини. Я думаю, ми повинні дочекатися пред'явлення офіційних звинувачень, оскільки його було затримано на території Туреччини, і повітряне судно належить турецькій авіакомпанії", - сказав він.
Перебийніс нагадав, що відповідне кримінальне провадження було відкрито і в Україні.
Читайте такожУкраїнець, що планував захопити літак «Харків - Стамбул», вимагав звільнити активістів Майдану
«Тому питання подальшої долі заарештованого українця вирішуватиметься пізніше, виходячи з позиції українських правоохоронців», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого нетверезий пасажир, який летів рейсом Харків-Стамбул, загрожував підірванням повітряного судна у випадку, якщо екіпаж не змінить курс і не зробить посадку в Сочі, де проходила церемонія відкриття зимової Олімпіади.
Як зазначили в СБУ, людина, яка перебувала під впливом алкоголю, намагалася потрапити в кабіну пілотів, але була заспокоєна екіпажем, в результаті літак зробив свій рейс у штатному режимі і приземлився в Стамбулі, де людину, яка поводилася неадекватно, передали в місцеві правоохоронні органи.
Читайте такожУкраїнця, який намагався захопити літак заарештували в Стамбулі
Встановлено, що це був 44-річний харків'янин Артем Козлов.
8 лютого слідчим відділом СБУ в Харківській області почато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом погрози здійснення терористичного акту.
10 лютого суд у Стамбулі заарештував Козлова, який хотів змусити екіпаж літака турецької авіакомпанії летіти в Сочі.