МЗС: Туреччина розслідує справу про спробу захоплення українцем літака Харків-Стамбул

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс повідомив сьогодні на брифінгу.

"Зараз проходить слідство, яке ведуть правоохоронні органи Туреччини. Я думаю, ми повинні дочекатися пред'явлення офіційних звинувачень, оскільки його було затримано на території Туреччини, і повітряне судно належить турецькій авіакомпанії", - сказав він.

Перебийніс нагадав, що відповідне кримінальне провадження було відкрито і в Україні.

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«Тому питання подальшої долі заарештованого українця вирішуватиметься пізніше, виходячи з позиції українських правоохоронців», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого нетверезий пасажир, який летів рейсом Харків-Стамбул, загрожував підірванням повітряного судна у випадку, якщо екіпаж не змінить курс і не зробить посадку в Сочі, де проходила церемонія відкриття зимової Олімпіади.

Як зазначили в СБУ, людина, яка перебувала під впливом алкоголю, намагалася потрапити в кабіну пілотів, але була заспокоєна екіпажем, в результаті літак зробив свій рейс у штатному режимі і приземлився в Стамбулі, де людину, яка поводилася неадекватно, передали в місцеві правоохоронні органи.

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Встановлено, що це був 44-річний харків'янин Артем Козлов.

8 лютого слідчим відділом СБУ в Харківській області почато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом погрози здійснення терористичного акту.

10 лютого суд у Стамбулі заарештував Козлова, який хотів змусити екіпаж літака турецької авіакомпанії летіти в Сочі.